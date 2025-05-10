Çin ile ABD Arasındaki Ticaret Müzakereleri Cenevre'de Başladı
Çin ve ABD, yüksek düzeyli ticaret müzakerelerine İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen başladı. Müzakerelerde Çin'i Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'yi ise Hazine Bakanı Scott Bessent temsil ediyor.
ÇİN ile ABD arasındaki üst düzeyli ticaret müzakerelerinin bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen başladığı bildirildi.
Müzakerelerde Çin tarafını temsil eden Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya