Çin ile ABD Arasındaki Ticaret Müzakereleri Cenevre'de Başladı

ÇİN ile ABD arasındaki üst düzeyli ticaret müzakerelerinin bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen başladığı bildirildi.

Müzakerelerde Çin tarafını temsil eden Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, bir görüşme gerçekleştirdi.