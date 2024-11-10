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Çin'den ABD'ye İş Birliği Çağrısı

Çin'den ABD'ye İş Birliği Çağrısı
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Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'ye iş birliği çağrısında bulundu. Xie, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in üç ilkesinin ilişkilerin geliştirilmesi için en doğru yol olduğunu belirtti.

ÇİN'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'ye iş birliği çağrısında bulundu.

ABD - Çin İş Konseyi (USCBC), Çin'in Şanghay kentinde Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, etkinlikte video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in Çin-ABD ilişkilerine dair karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği olmak üzere üç ilke ortaya koyduğunu, bunun ilişkilerin bir özeti olduğu gibi, iki ülkenin yeni dönemde yakınlaşmaları için en doğru yol olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Xie, ABD'nin 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalması, iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uyması ve söylemleriyle attığı adımların birbirine uyması gerektiğini belirtti.

Xie ayrıca Çin ve ABD'nin iş birliği alanlarını daha da genişletmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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