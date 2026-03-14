Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Çin'de zam kararının yürürlüğe girmesinden önce depolarını doldurmak isteyen sürücüler benzin istasyonlarına akın etti. Birçok kentte uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle büyük şehirlerde benzin istasyonlarının önündeki konvoy kilometrelerce uzadı. Yapılacak zammın arkasında ise Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle küresel bazda artan petrol fiyatları var.

Çin'de akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam öncesinde sürücüler benzin istasyonlarına akın etti. Özellikle doğu kentlerinde yüzlerce sürücünün depolarını zamsız fiyattan doldurmak için istasyonlara yönelmesi nedeniyle kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Zamdan önce yakıt almak isteyen sürücüler, gece saatlerine kadar benzin istasyonlarına ulaşmak için çabaladı.

ZAM ÖNCESİ DEPOLAR DOLDURULDU

Çin'de akaryakıt fiyatlarının artırılacağı yönündeki açıklamaların ardından birçok sürücü benzin istasyonlarına yöneldi. Özellikle Nanjing kentinde çekilen görüntülerde, araçların istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Sürücüler, fiyat artışı yürürlüğe girmeden önce depolarını doldurarak fiyatlardan az olsa kar etmeye çalıştı.

ARTAN KÜRESEL PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın arkasında küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş var. Zira Orta Doğu'daki gerilim ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, petrol fiyatlarının hızlı ve ciddi şekilde yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı hali hazırda 100 dolar seviyesinde seyrediyor.Fiyatlar geçtiğimiz hafta 120 dolar sınırına dayanmıştı.

Artan maliyetler nedeniyle Çin yönetimi de akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı.

Elif Yeşil
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı

İran BM'deki kararın intikamını böyle aldı
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Haberler.com
500

İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi