Çinli kadınlar neden erkek kıyafetlerine yöneliyor?

Kexin dolabını düzenlerken artık erkek kıyafetlerinin kadın giysilerinden daha fazla olduğunu fark etti. Bu gömlekleri, tişörtleri ve şortları erkek arkadaşı veya babası için değil, kendisi için almıştı.

Kexin (soyadının gizli kalmasını istedi) yalnız değil.

Daha kaliteli, daha düşük fiyatlı, daha konforlu olması ve vücudunu daha az belli etmesi gibi sebeplerle erkek giyimini benimseyen genç Çinli kadınların sayısı gittikçe artıyor.

RedNote olarak da bilinen popüler Çin sosyal medya uygulaması Xiaohongshu'da, "erkek kıyafeti giyen kadınlar" etiketi 82 milyondan fazla görüntülenirken "cinsiyetten bağımsız giyinme" 90 milyonu aştı.

Konuyla ilgili gönderilerde bunun avantajları arasında genellikle erkek giyiminin daha yüksek pamuk ve keten içermesi, kesimlerinin daha net olması, daha büyük ceplerinin bulunması, daha pürüzsüz dikişlerinin olması ve daha düşük fiyatlara satılmasından bahsediliyor.

Kexin, gardırobundaki değişimin 2023'te Douyin'de (TikTok'un Çin versiyonu) erkek tişörtleri satan canlı yayınları görmesiyle başladığını hatırlıyor.

İlk başta bu içerikleri gördüğü için şaşırdı. Çünkü babası veya erkek arkadaşı için bir alışveriş yapmamıştı, peki algoritma neden bu içeriği tavsiye ediyordu?

Kexin bunun bir hata olduğunu düşündü.

Ta ki bir kıyafet canlı yayınına kadar:

"Kızlar de bunun küçük bedenini satın alabilir ve kendileri giyebilir."

"Unisex - kadınlar da giyebilir."

Kadınları hedef alan canlı yayınlarla karşılaştırıldığında - ki bunlar genellikle zayıflamayı, kusurları gizlemeyi veya narin, kadınsı bir ideali yansıtıyor - bu yayın kumaş kalitesi ve malzemelere odaklanıyordu.

"Bu gerçekten bana hitap etti" diyor.

"Kadın kıyafetlerinin neden sürekli ana akım güzellik standartlarını zorladığını hiç anlamadım, özellikle tasarımları genellikle rahatsız edici."

Fiyat da yardımcı oldu, çoğu gömlek 100 Yuan'ın altındaydı (14 dolar). İade etmek istese bile riski azdı.

İlk "erkek giyim" tişörtünü aldığında şaşırdı. Çünkü daha önce üç katı fiyata satın aldığı kadın kıyafetlerinden daha rahat, daha kalın ve daha nefes alan bir yapıdaydı.

Kısa süre sonra daha fazla erkek kıyafeti almaya başladı.

"Zamanla bu parçalar istilacı bir tür gibi dolabımı istikrarlı bir şekilde ele geçirdi" diyor.

Daha az harcama

Bu eğilim, COVID-19 kısıtlamalarının 2022 sonlarında bitmesinden bu yana Çin'deki zayıf tüketici ekonomisi ortamında görünür oldu.

Şangay'da zorlu haftada altı gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar çalışan Kexin gibi işçiler ekonomilerine dikkat ediyor.

Bu kişilerin iş değiştirmek gibi bir hedefleri yok ve giyim harcaması yapma konusunda da istekli değiller.

Bazı tüketiciler hızlı modaya göre değer ve dayanıklılığı önceliklendirerek "ters tüketim" trendlerini benimsedi.

Kexin, "Artık kıyafetlere çok fazla harcamak anlamlı gelmiyor. Zaten bir şeyi genellikle bir sezondan fazla giymiyorum" diyor.

Kadın bedenleri gerçekçi görülmüyor

Çin'de kadın giyiminde en çok eleştirilen şeylerden biri de beden ölçüleri.

Douyin ve Xiaohongshu gibi sosyal medya platformlarında, zayıf influencer'lar sık ??sık "sözde büyük bedenlerin" neredeyse hiç olmadığını söylüyor.

XL (Ekstra Büyük) etiketli elbiselerin kendilerine olmadığını söylüyorlar.

Bu arada, daha uzun boylu kadınlar da daha büyük bedenlere itiliyor.

Viral olan bir videoda, bir blog yazarı L (Büyük) beden bir üstü kaniş köpeğine giydiriyor ve tam oturuyor.

Soyadının belirtilmesini isteyen Şanghay'da yaşayan avukat Li, kadın kıyafetlerinin nadiren kendisine uyduğunu fark ettiği için erken yaşta erkek giyimine yöneldiğini söylüyor.

170 cm boyunda ve geniş omuzlu biri olarak Li, Avrupa'da eğitim görürken aslında standart bir M (Orta) bedenin kendisine düzgün bir şekilde uyabileceğini fark etti.

"Buradaki [Çin] kadın kıyafetleri benim vücut tipimdeki insanlar için tasarlanmamış gibi geliyor" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca erkek giyiminin pratikliğine de dikkat çekiyor: M beden bir erkek pantolonu, 11 inçlik bir tableti ve bir kitabı cebinde taşıyabiliyor ve bu durum pantolonun kesimini bozmadan mümkün oluyor.

"Hangi kadın giysisi bunu yapabilir ki? Bir ruj taşımak bile sizi hantal gösterebilir".

Endüstriyel baskılar

Orta ölçekli bir moda markasının tasarımcısı olan Wang'a göre, hem boyutlandırma hem de kalite sorunları endüstri üzerindeki daha geniş baskıları yansıtıyor.

Çin'in giyim sektörü pandemiden bu yana önemli ölçüde küçüldü, üretim ve ihracat azaldı.

Perakende büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı ve 2023'teki yaklaşık % 15'e kıyasla 2024'te sadece % 0.1 arttı.

Şirketler artık daha az yeni tasarım üretiyor ve çok kıyafet alan tüketiciler azalıyor.

Maliyetleri düşürmek için, bazı markalar artık kendi modellerini geliştirmek yerine Güneydoğu Asya'dan hazır desenler satın alıyor.

Ancak bu tasarımlar genellikle Çin'deki vücut şekillerine uymuyor, bu da uyumsuz ve "çocuk boyutunda" kadın kıyafetlerinin yükselişine katkıda bulunuyor.

Tasarım seçimleri de ekonomi tarafından yönlendiriliyor.

Daha ince vücut tipleri için giysi üretmek daha ucuz ve üretimi daha kolay.

Daha büyük bedenler ise daha karmaşık terzilik ve daha yüksek maliyetler gerektirir.

Wang, "Eğer 20 büyük boy satmanın maliyeti 200 orta boy satmanın maliyetiyle aynıysa, şirketler büyük boyları üretmeyi bırakırlar" diyor.

"Kumaş maliyetlerinin hızla artmasıyla birlikte, üreticiler yeniden baskı altında kalıyor" diye ekliyor ve bunun sonucunda önümüzdeki yıl daha da ince giysilerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Luis Barrucho bu habere katkıda bulundu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .