Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping San Francisco'ya Varışı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin-ABD zirve toplantısı gerçekleştirmek ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Salı günü San Francisco'ya ulaştı.

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ÇEKİM TARİHİ: 15 Kasım 2023

1. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in San Francisco'ya varışından çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): XİE E, Xinhua muhabiri

3. Xi'yi karşılayan insanların çeşitli görüntüleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin-ABD zirve toplantısı gerçekleştirmek ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Salı günü San Francisco'ya ulaştı.

ANONS (İngilizce): XİE E, Xinhua muhabiri:

"Şu anda San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bulunuyorum. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü buraya geldi. Xi, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Çin-ABD zirve toplantısı ile 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak. İki lider, Çin-ABD ilişkilerinin şekillendirilmesinde stratejik, kapsayıcı ve temel öneme sahip konular ile dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren başlıca meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak. APEC, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik işbirliği için kilit öneme sahip bir platform. Xi toplantıda, Asya-Pasifik işbirliğinin derinleştirilmesi ile bölgesel ve küresel büyümenin desteklenmesi konusunda Çin'in başlıca önerilerini ayrıntılı şekilde açıklayacağı önemli bir konuşma yapacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Francisco'dan bildiriyor.(XHTV)