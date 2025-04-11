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Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı
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ABD tarafından Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek vergiler şimdilik 90 gün ertelense de Pekin'den Washington'un yüzde 145'lik son hamlesine yeni bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Pekin'den yapılan açıklamada ABD'ye karşı "Gerekli cevap" ifadesi dikkat çekti.

Dünya gündemine yıldırım gibi düşen Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan misilleme adımlarını beraberinde getirdi. ABD tarafından Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek vergiler şimdilik 90 gün ertelense de Pekin'den Washington'un son hamlesine yeni bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı.

ABD'NİN YÜZDE 145'LİK VERGİSİNE MİSİLLEME

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, daha önce Çin'e fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi hatırlatılmış ve Trump'ın yüzde 125'lik ek vergi kararının yüzde 20'lik gümrük vergisinden ayrı olarak geldiği belirtilmişti. Böylece ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e yükselmişti.

"GEREKLİ CEVAP"

Bu adıma karşılık Pekin yönetimi, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Çin'in açıklamasına göre, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik artırılmış gümrük tarifeleri 12 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi, bu adımın "adil olmayan uygulamalara karşı gerekli bir cevap" olduğunu vurguladı.

ABD'DEN ÇİN'E YENİ YAPTIRIM

Öte yandan ABD hükümeti, Umman aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD görüşmeleri öncesinde, İran'ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yönelik yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin İran'dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, İran petrolünün taşınmasında rol oynadıkları gerekçesiyle üç gemi yönetim şirketinin daha yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca bu şirketlerden ikisine ait iki geminin de "bloke edilmiş mülk" olarak belirlendiği kaydedildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıduygusal:

çin dünyaya iyi örnek oluyor.

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Haber YorumlarıAli :

Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip iki ülke. Bakalım nereye kadar inatlaşacaklar. Olan yine dünya ekonomisine olacak...

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AYAKKABI KUTUSUNUN İÇİNDE PARA, SÜT TEKNESİ İÇİNDE PERSONEL, KÖFTENİN İÇİNDE DOMUZ ETİ, KOLLARDA RÖLEKS SAAT, KENDİ BAKANLIĞINA TEMİZLİK MALZEMESİ SATAR SOYAR HORTUMLAR...BUNLARDAN DA KÖTÜMÜ

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bende %200 artırıyorum. Ve mı artıran ? :))))

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu gerginlik Amerikan Dolarını vurabilir. Zaten Rusya İran, Brezilya gibi bazı ülkeler ABD ye karşı uzun zamandır ekonomik savaş veriyor üstüne Grönland olayı ve Avrupa ile olan dalaşmalar sataşmalar. Yani ABD herkesi kendine düşman etti. Dolar tepetaklak giderse şaşmam.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika'nın toplam "36 TRİLYON DOLAR" borcunun 8,7 TRİLYONU yabancı ülkelere..... Çin'e olan borcu "ABD DEVLETİ SENEDİ - TAHVİLİ" olarak 759 MİLYAR DOLAR...... Çin bu ABD tahvillerini "elden çıkarmaya" başlasın, o zaman yeni bir "FESTİVAL" başlayacak.....

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Haber Yorumlarımertcee27:

Burada kaybeden ABD olacak. ABD kendi topuğuna, dizine sıkıyor. Ekonomik intihar. Dışa bağımlı ABD kendi kibir ve narsist duruşunun, geri dönülmez sonuçlara yol açtığının bilincinde değil. Dünyanın tamamı ABD yi güvenilmez olarak görüyor, her devlet, müttefikleri dahil, yeni çözüm ve işbirliği arayışında, ABD yalnız. Hemegonya bitti.

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Haber YorumlarıOrco Can:

Bakın üreten söz sahibidir . ABd yazılım ve cip . ABd görecegiz gecdı bolunun pazarı.ABD avrupaya afrıkaya ne ihrac yapıyor.? veya avrupaya yazılım ve cipden başka hic bir şey . Birde cok tehlıkelı olan abd icin Çinin elinde abd devlet bonoları var bunları bozuyorum derse abd batar

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

bu iş mahkemede biter????

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Haber YorumlarıMengele:

Sayin cincang yüzde 125 degil yüzde 250 yapman gerek

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