Çin'den gümrük vergisi açıklaması

ÇİN'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi kararının ardından açıklamada bulundu. Liu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Çin'in ayrım gözetmeksizin uygulanan gümrük vergilerine karşı tutumunun tutarlı ve net olduğunu kaydeden Sözcü Liu, "Gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Zorlama ve baskı sorunları çözemez. Koruyuculuk tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" ifadelerini kullandı.