Bakan Kurum, İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu ile görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin temaslarımız kapsamında İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 'Asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık. Türkiye'nin; çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dayanıklılık alanlarında geliştirdiği güçlü iş birliği perspektifini paylaştık. COP31'e giden süreçte; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı