Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı
Haber Videosu

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgaristanlı yetkililer tarafından, Türkiye'ye gelen tırda yapılan aramada, beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 60 milyon TL) ele geçirildi.

Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan parsiyel mallar için düzenli belgeler sundu. Risk analizinden sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

EKİPLERİN ELİNİ ATTIĞI YERDEN PARA ÇIKTI

Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları buldu.

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Masadaki paranın miktarı dudak uçuklattı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Masadaki paranın miktarı dudak uçuklattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ona üzülüyorsunuz ama kendinize bir sorun herhangi bir ülkeyi soyup soğana çevirip mal varlığını yurt dışına maltaya,isviçreye man adalarına ingiliztereye kaçıran olamazmı orada yakalanan ikibuçuklira ama kaçırılan milyarlarca hatta tirilyonlarca dolar olamazmı şimdi soruyorsunuzdur bu kadar parayı hangi ülkeden kim soymuştur diye ben olmuştur değil olabilir diyorum niye durup durken başımı derde sokayım hem çok masum birine gıybet ve iftira etmek millet,yetim hakkı yemek gibi büyük günahtır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.