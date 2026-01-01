Bulgaristan Avro Bölgesi'ne katıldı

BULGARİSTAN'ın Avro Bölgesi'ne resmen katılmasıyla ülkede bugün itibarıyla yasal para birimi olarak avro kullanılmaya başlandı.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkesinin Avro Bölgesi'ne katılıma ilişkin basın açıklaması yaptı. Radev, avronun sadece bir para birimi değil, aynı zamanda bir aidiyet simgesi olduğunu bildirdi. Bulgar levasının Bulgaristan'ın tarihinin ve toplumsal hafızasının ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını belirten Radev, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir. 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz'" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da bir ay boyunca hem leva hem de avronun tedavülde olacağı, 1 Şubat'tan itibaren ise sadece avro kullanılacağı belirtildi.