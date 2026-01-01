Haberler

Bulgaristan Avro Bölgesi'ne katıldı

Bulgaristan Avro Bölgesi'ne katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan, Avro Bölgesi'ne katılarak yasal para birimi olarak avroyu kullanmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Radev, avronun bir aidiyet simgesi olduğunu vurguladı.

BULGARİSTAN'ın Avro Bölgesi'ne resmen katılmasıyla ülkede bugün itibarıyla yasal para birimi olarak avro kullanılmaya başlandı.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkesinin Avro Bölgesi'ne katılıma ilişkin basın açıklaması yaptı. Radev, avronun sadece bir para birimi değil, aynı zamanda bir aidiyet simgesi olduğunu bildirdi. Bulgar levasının Bulgaristan'ın tarihinin ve toplumsal hafızasının ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını belirten Radev, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir. 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz'" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da bir ay boyunca hem leva hem de avronun tedavülde olacağı, 1 Şubat'tan itibaren ise sadece avro kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok

2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok