İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti

Avusturya'nın en yüksek dağı Grossglockner'de hipotermi nedeniyle yaşamını yitiren 33 yaşındaki Kerstin G.'nin ölümüyle ilgili davada yargılama 19 Şubat'ta başlıyor. Genç kadının erkek arkadaşı Thomas P., "ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

3 bin 798 metre yüksekliğindeki Grossglockner'e yapılan kış tırmanışı sırasında hayatını kaybeden Kerstin G.'nin ölümü, yalnızca Avusturya'da değil uluslararası dağcılık camiasında da geniş yankı uyandırdı. Savcılar, deneyimli bir dağcı olduğu belirtilen Thomas P.'nin turu planlayan ve yöneten kişi olduğunu, bu nedenle "turun sorumlu rehberi" sayılması gerektiğini öne sürüyor.

İDDİA: DENEYİMSİZLİĞİNE RAĞMEN ZORLU TURA ÇIKARDI

İddianameye göre Thomas P., kız arkadaşının bu uzunluk ve zorluktaki yüksek irtifa Alp turlarında deneyimi olmamasına rağmen, zorlu kış koşullarında tırmanışı organize etti. Savcılar, sanığın başlangıçtan itibaren dokuz ayrı hata yaptığını savunuyor.

Bu hatalar arasında iki saat geç yola çıkmaları, yeterli acil durum kamp ekipmanı almamaları ve Kerstin G.'nin yüksek irtifada karma arazide yapılacak bir kayak turu için uygun olmayan yumuşak snowboard botları giymesine izin verilmesi de yer alıyor. Savcılar ayrıca, saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgar ve eksi 8 derece hava sıcaklığına (hissedilen eksi 20 derece) rağmen geri dönme kararı alınmadığını belirtiyor.

SAVUNMA: TRAJİK BİR KAZA

Avusturya basınında adı Thomas P. olarak geçen sanık suçlamaları kabul etmiyor. Avukatı Karl Jelinek, yaşananları "trajik bir kaza" olarak nitelendiriyor. Jelinek, çiftin tırmanışı birlikte planladığını ve her ikisinin de kendilerini yeterince deneyimli ve donanımlı gördüğünü söylüyor. Avukata göre ikisinin de gerekli Alp tecrübesi bulunuyordu ve fiziksel durumları da oldukça iyiydi.

Webcam görüntülerinden alınan bu karede, çiftin 18 Ocak saat 21.00'de hala tırmanmaya devam ettiği görülüyor.

KRİTİK SAATLERDE NE OLDU?

Savcılığın anlatımına göre çift, 18 Ocak günü akşam saatlerinde dağda mahsur kaldı. Thomas P.'nin saat 20.50 civarında polisi aramadığı ve 22.50'de üzerlerinden geçen polis helikopterine herhangi bir yardım sinyali göndermediği iddia ediliyor.

Sanık ise 19 Ocak saat 00.35'te dağ polisini aradığını savunuyor. Görüşmenin içeriği netlik kazanmazken, avukatı yardım talebinde bulunduğunu belirtiyor. Polis ise sanığın telefonunu daha sonra sessize aldığını ve gelen aramalara yanıt vermediğini öne sürüyor.

YORGUN DÜŞEN SEVGİLİSİNİ ÖLÜME TERK ETTİ

Savunmaya göre çift, zirveyi simgeleyen haçın yaklaşık 40 metre altına kadar ulaştı. Kerstin G.'nin hareket edemeyecek kadar bitkin düşmesi üzerine Thomas P., yardım bulmak amacıyla onu bırakarak zirveye çıktı ve diğer taraftan inmeye başladı. Savcılar, sanığın genç kadını saat 02.00 sularında yalnız bıraktığını ifade ediyor.

Webcam görüntülerinde Thomas P'nin elinde fenerle zirveden aşağı indiği net bir şekilde görülüyor.

İDDİA: ACİL EKİPMAN KULLANMADI

Savcılık, Thomas P.'nin kız arkadaşını soğuktan korumak için alüminyum kurtarma battaniyesi gibi ekipman kullanmadığını ve acil servisleri bilgilendirmek için saat 03.30'a kadar beklediğini iddia ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle gece boyunca helikopterle kurtarma operasyonu yapılamadı. Kerstin G., donmuş dağ yamacında hayatını kaybetti.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR DAVA OLABİLİR

Thomas P.'nin suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Davanın sonucu, dağ sporlarında bireysel risk ile cezai sorumluluk arasındaki sınırın nasıl çizileceğine dair önemli bir emsal oluşturabilir. Kararın, gelecekte dağcıların birlikte çıktıkları turlarda birbirlerine karşı hukuki sorumluluklarının kapsamını da etkilemesi bekleniyor.