Ticaret Bakanı Bolat, BusinessEurope Genel Direktörü Beyrer ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Avrupa İş Dünyası çatı kuruluşu BusinessEurope Genel Direktörü Markus J. Beyrer ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, " Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden kaynaklanan özgün konumunun düzenlemelere somut biçimde yansıtılması yönündeki çalışmalarımızı eş güdüm içinde sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İş Dünyası çatı kuruluşu BusinessEurope Genel Direktörü Sayın Markus J. Beyrer ile bir araya gelerek Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki sanayi ilişkilerini, Gümrük Birliği'nin etkin işleyişine ilişkin önceliklerimizi, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası taslağının Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri üzerindeki olası yansımalarını ele aldık. BusinessEurope'un Gümrük Birliği ile kurulmuş olan güçlü tedarik ağlarının korunmasını destekleyen yaklaşımından duyduğumuz memnuniyeti belirttik" ifadelerini kullandı.

Gelecek döneme ilişkin yürütülecek ortak adımlara da değinen Bakan Bolat, "Önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden kaynaklanan özgün konumunun düzenlemelere somut biçimde yansıtılması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ekonomik dayanıklılığına ve rekabetçiliğine katkılarının her aşamada gözetilmesi yönündeki çalışmalarımızı eş güdüm içinde sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı