BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.