Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title