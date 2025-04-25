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BM'den Lübnan Ordusuna 17 Milyon Avro Destek

BM'den Lübnan Ordusuna 17 Milyon Avro Destek
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Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Lübnan ordusunun güneydeki birliklerinin eğitim ve teçhizatı için 17 milyon avro destek sağlayacak.

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün, Lübnan'ın güneyde görevlendirdiği ordu birliklerinin eğitim ve teçhizatı için 17 milyon avroluk destek sağlayacağı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) Barış Bölümü Müdürü Evariste Karambizi ile görüştü. Karambizi, UNITAR'ın Lübnan ordusuna 17 milyon avro destek sağlayacağını, söz konusu desteğin ülkenin güneyinde görevlendirilecek 4 bin 500 askerin eğitim ve teçhizatında kullanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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