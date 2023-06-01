BM, Bangladeş'e Mocha Kasırgası için 3 milyon dolar yardım aktaracak

BM, Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Bangladeş için 3 milyon dolar yardım aktarılacağını duyurdu. Yardım, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan tahsis edilecek ve insani yardım ortakları barınma, altyapı tadilatı ve enkaz temizliği yapacak. Dünya Gıda Programı'nın ülkedeki Arakanlı mültecilere verdiği yiyecek kartının aylık limiti düşürüldü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Bangladeş için 3 milyon dolar yardım aktarılacağını duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardımın BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) tahsis edileceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, söz konusu yardımla BM'nin insani yardım ortaklarının barınma, altyapı tadilatı ve enkaz temizliği yapacağını kaydetti.

Dünya Gıda Programı'nın ülkedeki Arakanlı mültecilere verdiği yiyecek kartının aylık limitini 10 dolardan 8 dolara düşürdüğünü aktaran Dujarric, "Para olmadığında neler olduğunun bir diğer örneği bu. Yaklaşık 1 milyon Arakanlı mülteci temel ihtiyaçlarını karşılamak için tamamıyla insani yardımlara muhtaç durumda yaşıyor." dedi.

Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın bu bölgede son üç ayda ikinci kez kısıtlamaya gitmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.