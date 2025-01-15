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Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinde indirim için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bolat, 2025 yılında 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi planladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Bakan "Bu yıl 8500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinin önümüzdeki aylarda düşeceğini açıkladı. 2025 Yılı İhracat Eylem Planı'nı açıklayan Bolat, "Finansman maliyetinde yeni bir indirim gerçekleşmesi için çalışıyoruz." dedi. Bu yıl 77 eylemde somut adımlar atacaklarını belirten Bolat, destek bütçesini yaklaşık 33 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçısının desteklenmesi planlanıyor.

YENİ YILDA İHRACATTA DESTEK ARTACAK

Bakan Bolat, ihracat finansmanına dair de açıklamalarda bulundu. Buna göre 2025 yılında Türk Eximbank'ın 50 milyar dolar, Türk Ticaret Bankası'nın 200 milyar lira finansman desteği sağlaması planlanıyor. İhracatı Geliştirme A.Ş'nin (İGE) yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar liralık bir kapasite artışı, yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar liralık kredi kefalet desteği sunulması da öngörülüyor. Bolat, ihracat finansman maliyetlerinde yeni bir indirim müjdesi geleceğini belirtti.

8 BİN 500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT VERİLECEK

Bolat, ihracatçıların vize sorununa ilişkin bilgi verdi. 2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirten Bolat, toplamda 27 bin 192 yeşil pasaport sayısına ulaşıldığını söyledi. Bolat, 2025 yılında da 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini planladıklarını söyledi.

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Yogurtcu:

İşte tamda bu yüzden avrupa yeşil pasaportada ön vize getirdi. Her önüne gelene yeşil pasaport verdiniz

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Yeşil pasaportun sayısı iyice artsın da yeşilye vize isteyen ülke artsın.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Avrupa vize ile ithalata kısıtlamaya çalışıyor. Bizde Avrupa nın Türkiye ye ithalatına kısıtlama getirelim. AB ye girmeden Gümrük Birliğine giren eski sapşal hükümetler ekonomiye çok büyük zarar verdi hala açık kapanmıyor

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