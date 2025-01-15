Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Biden, Küba'nın Terörizm Listesinden Çıkarılmasını Teklif Etti

Biden, Küba'nın Terörizm Listesinden Çıkarılmasını Teklif Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Küba'nın terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bir teklif sundu. Bu adım, Küba'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması amacıyla Katolik Kilisesi ile yürütülen bir anlaşmanın parçası olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Beyaz Saray, görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden'ın, Katolik Kilisesi'nin aracılık ettiği bir anlaşmayla "siyasi tutukluların" serbest bırakılmasını kolaylaştırmak amacıyla Küba'yı, ABD'nin "terörizme destek veren ülkeler" listesinden çıkarma teklifini Kongre'ye sunduğunu açıkladı.

ABD yönetiminden üst düzey yetkililerinin bugün ABD medyasına yaptığı açıklamada, Washington'un "haksız yere tutulduğunu düşündüğü pek çok tutuklunun, Biden'ın 20 Ocak'taki görev süresinin sonuna kadar serbest bırakılacağı" bildirildi. Buna karşılık Washington, Havana üzerindeki bazı ekonomik baskıları hafifletmeyi ve 2017'de ABD'nin Küba'ya yönelik tutumunu sertleştiren bir memorandumun bazı yönlerini tersine çevirmeyi planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada "Küba hükümeti ile Katolik Kilisesi arasında süregelen diyaloğu güçlendirmek üzere bu adımları atarken Başkan Biden aynı zamanda birçok dünya liderinin kendisine sağladığı bilgelik ve tavsiyeleri de onurlandırmaktadır" dedi.

Küba'dan Biden'ın teklifine "doğru atılmış bir adım" değerlendirmesi

Küba hükümeti, ABD'nin kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirirken, ekonomik abluka ve yaptırımların çoğunun yürürlükte kalmaya ve adanın kalkınmasını engellemeye devam ettiğini vurguladı. Havana, devam eden yakıt ithalatı kısıtlamaları, ticaret yasakları ve mali cezaların nüfusunu ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Küba ayrıca kararın zamanlamasını da eleştirerek Biden'ın başkanlığının sonuna yaklaşıldığına dikkat çekti ve kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kazanan Trump yönetiminin önlemleri geri alabileceği uyarısında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanlığı, "Bu, yıllar önce hayata geçirilmesi gerekirken, hükümet değişikliğinin eşiğinde yapılan bir düzeltmedir" dedi.

Trump, Küba'yı tekrar listeye alabilir

Trump, "Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya verdiği desteği ve ABD'li kaçakları barındırmasını" gerekçe göstererek Ocak 2021'de Küba'yı yeniden terörizmin devlet sponsoru olarak ilan etti. Biden, eski Başkan Barack Obama'nın görev süresi boyunca Küba'nın listeden çıkarılmasını desteklemişti ancak şimdiye kadar Trump'ın politikasını tersine çevirmedi, hatta görev süresi boyunca ek yaptırımlar uyguladı.

Trump'ın ekibi, Trump'ın henüz bu hamleyi tersine çevirip çevirmeyeceğini teyit edemedi. Bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, Biden'ın eylemini eleştirdi. Teksas Senatörü Ted Cruz, kararı "esastan kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "derhal geri alınması" için Trump'la birlikte çalışma sözü verdi. Florida Temsilcisi Carlos Gimenez de Biden'ı "acınası bir korkak" olarak nitelendirerek kararı kınadı.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
img

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
img

Bomba iddiaya jet yalanlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.