Belgrad'da Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı Başladı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Partner 2023" ismiyle bilinen Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Belgrad Fuar Merkezi'nde, bu yıl 11'incisi düzenlenen fuarda, Sırbistan başta olmak üzere, Türkiye, Almanya, Fransa, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkelerden 154 katılımcı, savunma sanayisindeki yenilikleri tanıtacak.

Açılışa katılan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, fuarın, Kovid-19 salgını nedeniyle en son 2021'de düzenlendiğini anımsatarak, "Geçen süre zarfında Sırbistan savunma sanayisi 66 yeni donanım üretti." dedi.

Sırbistan Savunma Bakanlığınca düzenlenen fuar, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yerel medya, fuara, 7 binden fazla ziyaretçinin geleceğini belirtti.