Bakan Uraloğlu, Türkmenistan'da Ulaşım İşbirliği İçin Görüşme Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan'ın Avaza kentinde Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mammethan Çakıyev ile bir araya geldik. Türk Dünyasının güçlü bağlarını daha da pekiştirmek ve ulaştırma-altyapı iş birliğimizi derinleştirmek için birlikte yol alıyoruz. Dost ve kardeş Türkmenistan ile iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor" ifadelerini kullandı.