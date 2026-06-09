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Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan'da

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan'da
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da lojistik ve demir yolu iş birliği kapsamında Kral Halid Havalimanı ve Laban Vadisi Köprüsü Projesi'nde incelemelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları kapsamında bölgede devam eden ulaşım ve altyapı projelerinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini lojistik ve demir yolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Riyad'dayız. Ziyaretlerimiz kapsamında Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alarak Laban Vadisi Köprüsü Projesi kapsamında inşa edilen üç yeni kablo askılı köprüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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