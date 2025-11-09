Haberler

Bakan Uraloğlu, Mısır'da Akıllı Ulaşım ve Lojistik Fuarı'na Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen 'TransMEA 2025' fuarında Türk limanlarının konteyner taşımacılığındaki artışını ve Mısır ile artan ticaret ilişkilerini vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da, 'TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu' kapsamında düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da, 'TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu' kapsamında düzenlenen açılış törenine katıldı. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin de katılımıyla yapılan törende, Mısır'ın ilk Velaro yüksek hızlı treninin deneme işletmesine başlanmasına ilişkin yetkilendirme verildi. Törenin ardından Bakan Uraloğlu, Başbakan Mustafa Medbuli ve farklı ülkelerden mevkidaşları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

BAKAN URALOĞLU, FUAR ALANINI GEZEREK KATILIMCILARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Bakan Uraloğlu, tören vesilesiyle farklı ülkelerden üst düzey katılımcılar ve mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Uraloğlu, ayrıca başta Türk firmalarının stantları olmak üzere fuar alanını gezerek katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA MISIR, HEM YÜKLEME HEM BOŞALTMADA İLK SIRADA YER ALDI

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ekim ayına ilişkin konteyner ve yük taşımacılığı verilerini de değerlendirdi. Ocak-ekim döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 11 milyon 685 bin 357 TEU'ya ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ekim ayında ise elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 1 milyon 193 bin 441 TEU'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Mısır bağlantılı taşımacılık hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, ekim ayında Mısır'ın deniz yolu ile en fazla konteynerin geldiği ülke olduğunu kaydederek, "Ekim ayında deniz yolu ile limanlarımıza en fazla konteynerin geldiği ülke 88 bin 476 TEU ile Mısır oldu. Mısır'ı sırasıyla, 48 bin 419 TEU ile Yunanistan limanlarından ve 36 bin 335 TEU ile Çin limanlarından gelen konteyner taşımaları takip etti" açıklamasında bulundu.

Türk limanlarından deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan konteyner yüklemelerinde de ilk sırayı 93 bin 58 TEU ile yine Mısır'ın aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Mısır arasında deniz ticaretinin güçlendiği değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, "Mısır'ı sırasıyla, 43 bin 192 TEU ile Çin'e ve 33 bin 316 TEU ile İtalya'ya yapılan konteyner taşımaları takip etti" bilgisini paylaştı.

'SADECE BİR AYDA 181 BİN 534 TEU KONTEYNER MISIR BAĞLANTILI OLARAK İŞLEM GÖRDÜ'

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarındaki konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Uraloğlu, "Sadece bir ayda 181 bin 534 TEU konteyner Mısır bağlantılı olarak işlem gördü. Limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 15'inden fazlası Mısır bağlantılı taşımacılık kapsamında gerçekleşti" dedi.

BAKAN URALOĞLU, YARIN ORTA DOĞU VE AFRİKA'NIN BİRBİRİNE BAĞLANMASI PANELİ'NE KATILACAK

Bakan Uraloğlu, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Yunanistan ve Güney Afrika'nın ulaştırmadan sorumlu bakanlarının yer aldığı üst düzey katılımcılarla birlikte yarın gerçekleştirilecek panele katılacak. Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması başlıklı oturumda konuşacak.

Bakan Uraloğlu, bölgenin en büyük ulaşım platformlarından biri olarak gösterilen etkinlikte Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarında edindiği tecrübeyi katılımcılarla paylaşacak. Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma alanında son yıllarda hayata geçirdiği mega projeler ve Kalkınma Yolu Projesi gibi bölgesel bağlantı vizyonuna dair görüşlerini aktaracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
