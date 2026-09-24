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Bakan Kacır, New York forumunda girişimcilere Milli Teknoloji Hamlesi'ni paylaştı

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Bakan Kacır, New York forumunda girişimcilere Milli Teknoloji Hamlesi'ni paylaştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Global Turks New York Forum'da Türk iş insanları, girişimciler, akademisyenler ve profesyonellerle bir araya geldi. Kacır, forumda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ve ülkenin inovasyon ile üretimde attığı adımları paylaştı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Global Turks New York Forum'da, Türk iş insanları, girişimciler, akademisyenler ve profesyonellerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Global Turks New York Forum'da, dünyanın dört bir yanında başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Türk iş insanları, girişimciler, akademisyenler ve profesyonellerle bir araya geldik. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ve ülkemizin inovasyon ve üretimde attığı adımları paylaştık. Dünyanın farklı merkezlerinde birikim ve tecrübe kazanan vatandaşlarımızın, Türkiye'nin geleceğine çok daha güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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