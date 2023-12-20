Bakan Kacır, Çin'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlarıyla Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türk sanayisinin rekabet gücü, Ar-Ge ve inovasyon, yatırım fırsatları gibi konular ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi.

Bakan Kacır görüşmelere dair yaptığı açıklamada, "Çin ziyaretimizde Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Jin Zhuanglong ile bir araya geldik. Türk sanayisinin rekabet gücünü artıran, Ar-Ge ve inovasyon ile yükselen Milli Teknoloji Hamlesi'ni muhataplarımla paylaştım. Türkiye'nin küresel yatırımlar için en doğru adres olduğunu ifade ettim. Nitelikli iş gücümüz, Gümrük Birliği üyesi olarak Avrupa pazarlarına ve 28 ülke ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla toplam 1,5 milyar nüfusa erişim imkanımız, güçlü üretim altyapımız ile yatırımcılara cazip koşullar sunuyoruz. Özellikle, Çin otomotiv ve batarya firmaları için ülkemizdeki yatırım fırsatlarını konuştuk. Türk ve Çin şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında daha kapsamlı iş birlikleri yapabilirler. Türkiye ve Çin'in yüzyıllara dayanan dostluğu, sanayi ve teknoloji alanında birlikte ortaya koyacağımız başarı hikayeleri için sağlam bir temel oluşturuyor. Ülkelerimizin sanayi ve teknoloji ekosistemlerine güç katacak yeni yatırımların önünü açacağımıza inanıyorum" dedi.