Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Hakan Fidan, son olarak geçen 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'ı ziyaret etmişti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed de 11 Mart'ta Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti. Bu çerçevede Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında tesis edilen stratejik ortaklık; üst düzey ziyaretler, düzenli temaslar ve imzalanan anlaşmalarla güçlendi. Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini oluşturan Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in eş başkanlıklarında ve iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde 2015 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı geçen yıl 14 Kasım'da Ankara'da yapıldı. Bir sonraki toplantının ise bu yıl Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı sonucunda ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Katar arasında ikili ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Türkiye ile Katar, Filistin ve Suriye konuları dahil olmak üzere, bölgesel barış ve istikrarı ilgilendiren meselelerde benzer yaklaşımları paylaşırken, bu doğrultuda istişarelerini sürdürüyor. İki ülke, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik olarak hem ikili düzeyde hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu dahil olmak çok taraflı platformlarda yakın iş birliği ve diyalog içinde.