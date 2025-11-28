Bakan Fidan: AB üyeliği, Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam etmekte

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "AB üyeliği, Türkiye'nin şu anda stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Biz, bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu ve teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde yeni bir ivme ve ruh kazandığını dile getiren Fidan, bu duruma örnek olarak yakın zamanda Alman Dışişleri Bakanı Wadephul ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri işaret etti.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Almanya ilişkilerinde ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, bu belirsiz zamanlarda, kriz dönemlerinde daha da ileri taşıma konusunda çok güçlü bir irade var. Biz de dışişleri bakanları olarak gerekli planlamayı ve koordinasyonu yapmaktayız."

Bu bağlamda Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısının 2026'nın ilk yarısında gerçekleştirileceğini bildiren Fidan, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük, küresel ölçekte ise birinci ihracat pazarı olduğunu hatırlattı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkma eğiliminde olduğunu belirtti.

'GÜÇLÜ TEMELLERE SAHİP TÜRK-ALMAN İŞ BİRLİĞİNİ HER ALANDA İLERLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yatırımların artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Gelecek yılın ilk yarısında düzenlenmesi öngörülen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı ile enerji ve madencilik forumu, ekonomik ilişkilerimizin ilerletilmesine katkıda bulunacaktır. Güçlü olduğumuz sektörlere ilaveten yenilenebilir enerji, yapay zeka, yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi, 21'inci yüzyıla yön veren alanlarda da büyük bir iş birliği potansiyeli bulunmakta."

Almanya'daki Türk toplumunun ekonomiden sanata pek çok alanda sağladığı katkıların her iki ülke için de gurur vesilesi olduğunu belirten Fidan, "Güçlü temellere sahip Türk-Alman iş birliğini her alanda ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

'TEMEL SORUN, AN İTİBARIYLA SÜRECİN ASLINDA İLERLEMİYOR OLUŞU'

Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin de masaya yatırıldığını ifade eden Bakan Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Bu, oyunun kuralı. Bir kulübe gidecekseniz oranın kuralı vardır, onunla ilgili gerekli şeyleri yaparsınız fakat burada tabii ki temel sorun, an itibarıyla sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada Johann ile gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile süreci olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir. Bu konuda Türkiye'nin AB ile ve AB üyelik süreciyle ilgili Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesinin ne kadar yüksek olduğunun altını bir kez daha çizdik. Bu konuda atılabilecek adımların olduğuna inanıyoruz. Bu adımları, teker teker atma konusundaki irademizin ve neler yapılabilir, bunların üzerinden geçtik. Biliyorsunuz, şu anda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var, vize serbestisi diyaloğu var, Schengen vizesi konusunda vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılar var, onların aşılması bizim için şu anda öncelik göstermekte ama AB üyeliği, Türkiye'nin şu anda stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Biz, bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu ve teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz."

Avrupalı mevkidaşlarından olumlu sinyaller aldıklarını belirten Fidan, Avrupa güvenliği konularının da detaylıca ele alındığını söyledi. Türkiye'nin, Avrupa Güvenlik Eylem Programı'na (SAFE) dahil edilmesinin önemine değinen Fidan, ülkenin savunma sanayisindeki kapasitesine ve silahlı kuvvetlerin tecrübesine dikkat çekti. Bu tecrübenin Avrupa güvenliği için yapıcı bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'UKRAYNA KONUSUNDA YAPICI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bölgesel ve küresel meselelerin görüşüldüğünü ve iki ülkenin birçok konuda hemfikir olduğunu belirten Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Balkanlar'daki istikrar, hem Almanya hem Türkiye için önemli. Ukrayna'daki savaşın durması, bizim için önemli. Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar, Kafkaslar'daki istikrar, barış bizim için önemli ve daha geniş kürede Afrika'daki iş birliklerimiz, oradaki barış, hepimiz için önemli. Bu kadar örtüşen iş birliği alanlarımız olduğuna göre, bizim pratikte hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor."

Ukrayna meselesine değinen Fidan, "Taraflar tarafından kabul edilebilir barışın hayata geçmesi, hem insani açıdan hem stratejik açıdan zaruri hale gelmiş durumda. Bu konuda yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, son günlerde bu konuda yaptığımız çalışmaları Johann ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE TEKRAR YIKIMA, SOYKIRIMA, KATLİAMA DÖNÜLMEMESİ GEREKİYOR'

Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Tekrar yıkıma, soykırıma, katliama dönülmemesi gerekiyor. Burada zaten yeterince büyük bir yıkım katliam var. Bir an önce yaraların sarılması için hep beraber yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeri girmesi lazım. İstikrar gücü, barış kurulu, bunlarla ilgili artık bir noktada somutlaşması gerekiyor. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Bir an önce barışın daha da ilerletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme ihtimali var."

Suriye konusuna da değinen Fidan, "Suriye'nin tekrar yaralarını sarması, ekonomik kalkındırmasını hızlandırması ve DEAŞ ile mücadelede yerini alması önemli bir husus" diyerek, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini, tehditlerin bertaraf edilmesinin önemini vurguladı.