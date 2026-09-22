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Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizde bu yıl sonunda 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz

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Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizde bu yıl sonunda 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Bolat, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizde, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan hedefler doğrultusunda, bu yıl sonunda, 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetle bulunulan New York'ta, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York Public Library'de düzenlenen resepsiyonda Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Sanal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik potansiyelini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret hacmi hedeflerine dikkati çeken Bolat, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizde, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan hedefler doğrultusunda, bu yıl sonunda, 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz. Bu hedefe yalnızca ticaret hacmimizi artırarak değil; karşılıklı yatırımları, teknoloji ve enerji alanındaki iş birliklerini, girişimciliği, yüksek katma değerli üretimi ve üçüncü ülkelerde ortak projeleri güçlendirerek ulaşacağımıza inanıyoruz. ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketlerimizin ve Türkiye'de yatırım yapan Amerikan şirketlerinin oluşturduğu güçlü ekonomik bağ, ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir. Türk ve Amerikan iş dünyasının dinamizmi, tecrübesi ve girişimcilik gücüyle bu potansiyeli çok daha ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kazanım temelinde yeni bir seviyeye taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Bolat, anlamlı buluşmanın düzenlenmesindeki katkıları ve iki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik köprüleri güçlendiren çalışmaları dolayısıyla DEİK ve TAİK'e teşekkür etti. Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nda, Türk iş dünyamızın küresel gücünü daha da artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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