Haberler

Bakan Bayraktar, Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim ile görüştü

Bakan Bayraktar, Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanında iş birliği seçeneklerini değerlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Sayın Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki vizyonumuzu ele aldık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda nükleer enerjiyi enerji arz güvenliğimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Akkuyu'da devam eden sürecin yanı sıra Sinop ve Trakya projeleriyle büyük ölçekli kapasitemizi artırmayı; küçük modüler reaktörleri de devreye alarak 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede nükleer teknolojilerde teknik iş birliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut iş birliği seçeneklerini görüştük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Öcalan'la ilgili tartışmalara Bakan Gürlek noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın