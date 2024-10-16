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Bakan Bayraktar, Çin’de Madencilik Konferansı'na Katıldı

Bakan Bayraktar, Çin’de Madencilik Konferansı'na Katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılarak, Türkiye'nin madencilik vizyonunu ve kritik minerallere yapmayı hedefledikleri yatırımları anlattı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'in Tianjin kentinde Uluslararası Madencilik Konferansı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Madencilik Konferansı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, "Çin'in Tianjin kentinde gerçekleşen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılarak, Bakanlar Forumu'nda ülkemizin madencilik alanındaki vizyonunu anlattık. İleri teknoloji ürünlerin vazgeçilmezi kritik mineraller, ülkelerin politikalarını şekillendiren önemli bir ham madde konumuna geldi. Bizim de enerji dönüşüm vizyonumuzda kritik minerallere ve nadir toprak elementlerine yatırım yapmak önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda Eskişehir'de keşfettiğimiz dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervini ekonomimize kazandırmak adına yıllık 570.000 ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı faydaya dayalı tüm uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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