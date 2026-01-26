Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine dair görüşmeler gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye giden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, ekonomik, ticari, enerji ve turizm alanlarında ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı. Ayrıca tarım, su kaynaklarının yönetimi, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi. İki ülke arasındaki Hükümetlerarası Komisyon'un rolüne dikkat çekilen toplantıda, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iş birliğine sağladığı katkıya değinildi.

Açıklamada, Saar'ın, ziyareti kapsamında kendisine büyük bir iş dünyası heyetinin eşlik ettiğini belirterek, düzenlenecek 'Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını ifade ettiği bildirildi.

SAAR: STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Aliyev'i 'ülkesini etkileyici başarılara taşıyan vizyoner bir lider' olarak tanımladı. Saar, "Bakü'de büyüleyici bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'na dostluğu ve Azerbaycan'daki Yahudi yaşamına verdiği destek için teşekkür ettim. Bakü'ye, birçok sektörden İsrailli şirket ve kuruluşlardan oluşan üst düzey bir iş ve ekonomi heyetiyle geldim. Ortak hedefimiz; enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha birçok alanda ortaklığımızı derinleştirmektir. Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
