Astana Her Yıl Ortalama 1,2 Derece Isınıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana, her yıl ortalama 1,2 derece ısınıyor. Küresel ısınma, dünyanın en soğuk ikinci başkenti olarak bilinen Astana'yı da etkiliyor. Uzmanlar, Astana'da sıcak günlerin sayısının arttığına dikkati çekiyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana her yıl ortalama 1,2 derece ısınıyor.

Küresel ısınma, dünyanın en soğuk ikinci başkenti olarak bilinen Astana'yı da etkiliyor.

Kazakistan'ın sert kışıyla ünlü başkenti Astana, her yıl ortalama 1,2 derece ısınıyor.

Uzmanlar, Astana'da sıcak günlerin sayısının arttığına dikkati çekiyor.

Ulusal Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Nurlan Abayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Astana'da sadece yaz aylarında değil genel hava sıcaklığında artış gözlemliyoruz." dedi.

Abayev, her yıl Astana'nın 1,2 derece ısındığını belirterek "Bu küçük bir rakam olarak gözükebilir ama uzmanlar için kayda değer bir gelişmedir." diye konuştu.

Astana'da yağış miktarının çok fazla artmadığını söyleyen Abayev, "Yağış miktarı son 30 yılda sadece yüzde 5 arttı. Fakat bu, normlara göre o kadar da önemli bir rakam değil." ifadesini kullandı.

Abayev, Astana'da rüzgarın da azaldığı ve yıllık rüzgar hızının saniyede 3,6 metreden 2,8 metreye düştüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca kış aylarında fırtınalı günlerin de azaldığını gözlemlediklerini dile getiren Abayev, "Astana'nın sert kış iklimi de son yıllarda yumuşamaya başladı." şeklinde konuştu.

Sıcak havadan bunalanların adresi Botanik Bahçesi oldu

Bu yaz hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği Astana'da insanlar serinlemek için şehirdeki Botanik Bahçesi'ne akın ediyor.

Kentte, ağaçlarla çevrili yapay göl kenarı sıcak havadan bunalanların adresi oldu.

Botanik Bahçesi'ni ziyaret edenlerden Gauhar Bolatbekova, AA muhabirine, Astana'da bu yaz aşırı bir sıcaklık hissettiğini belirterek "Çocuklar artık evde oturamıyor. Bunun için kızım ve torunumla suyun kenarında zaman geçiriyoruz." dedi.

Astana'nın merkezinde yer alan Botanik Bahçesi'nde insanlar çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra su kenarında piknik de yapabiliyor.