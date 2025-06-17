KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye'nin merkezi rolüne dikkat çekti. Doğanay, Kıbrıs merkezli "İki Devletli Çözüm" ve "Mavi Vatan Doktrini"nin bölgesel enerji güvenliği ve ekonomik potansiyel açısından önemini vurguladı.

Doğanay, Doğu Akdeniz'de keşfedilen yaklaşık 122 trilyon kübik feet doğalgaz rezervinin, sadece Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik bir stratejik değer taşıdığını belirtti. Konuşmasında bu rezervlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye güzergahının ekonomik avantajlarına odaklanan Doğanay, çarpıcı bir maliyet karşılaştırması sundu.

GAZ TRANSFER MALİYETLERİNDE YARI YARIYA FARK

Mevcut durumda Kıbrıs'ın güneyinden çıkarılan doğal gazın sıvılaştırılarak Avrupa'ya taşınmasının birim başına 11 dolar maliyet oluşturduğunu belirten Doğanay, aynı gazın Türkiye üzerinden boru hattıyla ulaştırılması halinde bu maliyetin neredeyse yarı yarıya düşerek 6 dolar seviyelerine inebileceğinin altını çizdi. Bu ekonomik farkın, Avrupa'nın uzun vadeli enerji arz güvenliği açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Doğanay, Doğu Akdeniz enerji güzergahlarının Türkiye merkezli olarak yeniden kurgulanmasının hem rasyonel bir tercih hem de bölgesel iş birliği için güçlü bir gereklilik olduğunu vurguladı.

KKTC: ENERJİ GÜVENLİĞİ DENKLEMİNDE KİLİT OYUNCU

Doğanay, KKTC'nin bu stratejik denklemdeki yerini de net bir şekilde ortaya koydu. KKTC'nin sadece diplomatik bir varlık olmanın ötesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uzun vadeli enerji, güvenlik ve dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Bölgedeki enerji rekabetleri ve artan askeri varlıklar karşısında KKTC'nin önemli bir denge unsuru olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Sempozyumun, akademik bilgi birikimini ve stratejik öngörüleri Ankara ve Lefkoşa'daki karar alma mekanizmalarına sunmayı amaçladığını belirten Doğanay, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin bölgesel barış ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.