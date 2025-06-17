KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir

KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAD Başkanı Murat Doğanay, Doğu Akdeniz'deki 122 trilyonluk doğalgaz rezervlerinin Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye'nin stratejik ve ekonomik avantajına dikkat çekti. Doğanay, gazın Türkiye üzerinden taşınmasının, sıvılaştırma yöntemine göre maliyetleri 11 dolardan 6 dolara düşürerek Avrupa için büyük bir fırsat sunacağını belirtti ve KKTC'nin bu enerji denklemindeki kilit rolünü vurguladı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye'nin merkezi rolüne dikkat çekti. Doğanay, Kıbrıs merkezli "İki Devletli Çözüm" ve "Mavi Vatan Doktrini"nin bölgesel enerji güvenliği ve ekonomik potansiyel açısından önemini vurguladı.

Doğanay, Doğu Akdeniz'de keşfedilen yaklaşık 122 trilyon kübik feet doğalgaz rezervinin, sadece Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik bir stratejik değer taşıdığını belirtti. Konuşmasında bu rezervlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye güzergahının ekonomik avantajlarına odaklanan Doğanay, çarpıcı bir maliyet karşılaştırması sundu.

GAZ TRANSFER MALİYETLERİNDE YARI YARIYA FARK

Mevcut durumda Kıbrıs'ın güneyinden çıkarılan doğal gazın sıvılaştırılarak Avrupa'ya taşınmasının birim başına 11 dolar maliyet oluşturduğunu belirten Doğanay, aynı gazın Türkiye üzerinden boru hattıyla ulaştırılması halinde bu maliyetin neredeyse yarı yarıya düşerek 6 dolar seviyelerine inebileceğinin altını çizdi. Bu ekonomik farkın, Avrupa'nın uzun vadeli enerji arz güvenliği açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Doğanay, Doğu Akdeniz enerji güzergahlarının Türkiye merkezli olarak yeniden kurgulanmasının hem rasyonel bir tercih hem de bölgesel iş birliği için güçlü bir gereklilik olduğunu vurguladı.

KKTC: ENERJİ GÜVENLİĞİ DENKLEMİNDE KİLİT OYUNCU

Doğanay, KKTC'nin bu stratejik denklemdeki yerini de net bir şekilde ortaya koydu. KKTC'nin sadece diplomatik bir varlık olmanın ötesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uzun vadeli enerji, güvenlik ve dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Bölgedeki enerji rekabetleri ve artan askeri varlıklar karşısında KKTC'nin önemli bir denge unsuru olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Sempozyumun, akademik bilgi birikimini ve stratejik öngörüleri Ankara ve Lefkoşa'daki karar alma mekanizmalarına sunmayı amaçladığını belirten Doğanay, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin bölgesel barış ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet efe:

KKTC bizim için önemli de kardeşim. bizden olanlara bile, bize işgalci güç dedirttiler. ee sormazla mı adama işgalci güçle mi işbirliği yapacaklar yoksa işkalci güç sen çık mı diyecekler??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
İşte İsrail'i vuran İran'ın elindeki en büyük koz! Hürmüz'ü kapatırlarsa petrol fiyatları uçabilir

Burayı kapatırlarsa piyasalar uçar! İşte İran'ın elindeki en büyük koz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.