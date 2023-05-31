Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan'ın Kosova sınırına yığdığı ordunun gücünün 'sıfıra eşit' olduğunu söyledi. Kosova Başbakanı Dimitar Kovaçevski ise Kosova'nın kuzeyindeki krizden tek çıkış yolunun iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının uygulanması olduğunu söyledi.

- Arnavutluk Başbakanı Rama: "Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücü yok"

BRATİSLAVA - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan'ın Kosova sınırına yığdığı ordunun gücünün 'sıfıra eşit' olduğunu söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki küresel güvenlik forumunda yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın Kosova sınırına yaptığı askeri yığınağın iç politikaya yönelik duygusal bir gösteriden ibaret olduğunu ve gücünün 'sıfıra eşit' olduğunu söyledi. Rama, "Bu Meksika ordusunun ABD sınırında kendini göstermesi gibi. Ne yapabilir? Burada saygısızlık etmek istemiyorum, Meksika'yı seviyorum. Ama ne yapabilir. Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Bu sadece iç politikayla ilgili bir mesele. Kosova'nın kuzeyinde olup bitenlerin önemli bir kısmı, iç politikayla ilgili" diye konuştu.

Panelin diğer konuğu Kosova Başbakanı Dimitar Kovaçevski ise Kosova'nın kuzeyindeki krizden tek çıkış yolunun iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının uygulanması olduğunu söyledi. Kovaçevski, "Biz Balkan ülkelerinin ordularını sahada gördük. Her şey müzakere masasında neticelendi" dedi.

Öte yandan, panelin konukları arasında olması beklenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya'ya gerçekleştireceği iki günlük ziyareti iptal ederek bunun yerine Sırp askerleri ziyaret edeceğini açıkladı.

Kosova'da Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler boykot edilmiş, seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta Sırplar, Arnavut asıllı başkanların belediye binalarına girmesine izin vermemiş, bölgede gerginlik artmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da tansiyonun yükselmesi üzerine orduya teyakkuz emri vermiş, ordu sınıra gönderilmişti.