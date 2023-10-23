Arap Birliği Gazze'ye Yardım Sağlıyor

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hayfa Ebu Gazale, Gazze'ye sağlanan yardımın yarım milyon doları aştığını açıkladı. Basın toplantısında Gazze'ye giren insani yardımın sadece birkaç gün için yeteceği belirtildi.

1. Arap Birliği'nin çeşitli görüntüleri

2. Basın toplantısından çeşitli görüntüler

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hayfa Ebu Gazale, Arap Birliği tarafından Gazze'ye sağlanan yardımın yarım milyon doları aştığını söyledi.

Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye giren 20 tırlık insani yardımın sadece birkaç gün için yeteceğini belirten Ebu Gazale, Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle Arap Birliği'nin bu sayıyı artırmaya çalıştığını ifade etti.

"Arap Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık ve İnsani Yardım Departmanı aracılığıyla, Mısır Kızılayı'nın yanı sıra Arap Kızılayı ve Kızılhaç Örgütü ile koordinasyon halinde insani durumu yakından takip ediyor. Ayrıca Filistin'deki sağlık sektörünü destekleyebilmek için halkın acil ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek üzere Filistin Sağlık Bakanlığı ile de temaslar devam ediyor. Departman ayrıca Arap ülkelerindeki ilgili kurumları Filistin'deki acil ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmeye ve mümkün olan en kısa sürede yardım sağlamaya çalışıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)