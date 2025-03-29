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Ankara - Şam uçuşları başlıyor

Ankara - Şam uçuşları başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara-Şam ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam uçuşlarına başlayacağını bildirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk seferin 21 Nisan'da, Ankara'dan ise 22 Nisan'da gerçekleşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, biletlerin satışa çıktığını da kaydetti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara-Şam ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam uçuşlarının başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 23 Ocak 2025 tarihinde İstanbul-Şam uçuşlarının başlamasıyla Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını anımsatarak "Şimdi de AJet, İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam uçuşlarını başlatıyor." ifadelerini kullandı.

Biletlerin satışa çıktığını da belirten Bakan Uraloğlu, seferlerin detayları hakkında da bilgi verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk seferin 21 Nisan Pazartesi günü yapılacağını açıklayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: Sabiha Gökçen-Şam seferleri pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları ise 22 Nisan günü başlayacak ve salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan 3 sefer ile AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenlemiş olacak. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

ne gerek var ki, zaten suriyelilerin alayı burda

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