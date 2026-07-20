İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

İNGİLTERE İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral 3'üncü Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıldaki 7'nci başbakanı oldu. Eski Başbakan Keir Starmer'ın görevinden ayrılmasıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya taşınan 56 yaşındaki Burnham, ilk konuşmasında yeni hükümetin önceliklerini açıkladı. Daha istikrarlı ve sorumlu bir siyaset anlayışı izleyeceğini kaydeden Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı