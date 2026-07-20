Haberler

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümet kurma görevini alarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Ekonomik büyüme ve hayat pahalılığıyla mücadele öncelikleri arasında.

İNGİLTERE İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral 3'üncü Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıldaki 7'nci başbakanı oldu. Eski Başbakan Keir Starmer'ın görevinden ayrılmasıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya taşınan 56 yaşındaki Burnham, ilk konuşmasında yeni hükümetin önceliklerini açıkladı. Daha istikrarlı ve sorumlu bir siyaset anlayışı izleyeceğini kaydeden Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spordan eve döndü, telefonuna bakınca skandal görüntüyü fark etti
İki ülkeyi karşı karşıya getirecek hamle! İspanya Donald Trump'a sansür uyguladı

Trump'ı fotoğraftan Photoshop'la yok ettiler
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı