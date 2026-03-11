Almanya Petrol Rezervlerini Devreye Sokuyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarındaki belirsizliğin tüketiciye yansımasını sınırlamak için stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını piyasaya sürme kararı aldı. Hükümet ayrıca akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir düzenlemeye hazırlıyor.

Almanya, artan petrol ve akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçti. Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, kararın özellikle İran ile yaşanan gerilimin petrol piyasalarında yarattığı belirsizlik nedeniyle alındığını, artan enerji maliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisini sınırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Reiche, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) üye ülkelerden toplam 400 milyon varil petrol rezervinin piyasaya sürülmesini istediğini ve Almanya'nın da bu plana katkı vereceğini ifade etti.

IEA verilerine göre, Almanya'nın geçen yıl kasım ayı itibarıyla yaklaşık 34,42 milyon ton petrol rezervi bulunuyor. Bu stratejik stokların, petrol ithalatının tamamen kesilmesi durumunda ülkenin enerji ihtiyacını yaklaşık üç ay boyunca karşılayabileceği belirtiliyor.

Yeni düzenleme

Hükümet ayrıca akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Buna göre benzin ve dizel fiyatları günde en fazla bir kez artırılabilecek. Fiyat düşüşleri ise gün içinde herhangi bir zamanda yapılabilecek.

Piyasadaki rekabet şartlarının iyileştirilmesi adına daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınacağını aktaran Reiche, stratejik rezervlerin kullanımı ve yeni fiyat düzenlemesinin tam takvimi üzerinde kabinedeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Reiche, akaryakıt istasyonlarının fiyatları günde bir kez artırmasına izin verileceğini, indirimlerin ise günün her saati yapılabileceğini ifade ederek, Alman kabinesinde ele alınan yeni düzenlemelerle akaryakıt piyasasında denetimlerin sıkılaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Almanya'daki en büyük otomobil kulübü (ADAC), uygulamanın ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu. Kuruma göre şirketler, gün içinde fiyat artıramayacakları için fiyatları günün başında daha yüksek belirleyebilir. Bu durum ise ortalama akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.

"Hürmüz boğazı gerilimi fiyatları tırmandırdı"

Enerji piyasalarındaki gerilim, petrol tankerlerinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik endişeleri nedeniyle arttı. İran'ın bölgede mayın döşediği yönündeki iddialar küresel petrol arzına ilişkin kaygıları büyüttü.

Öte yandan Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu da Avrupa'da enerji faturalarını düşürmeye yönelik yeni seçenekleri inceliyor. Von der Leyen, İran ile yaşanan savaşın ilk 10 gününde Avrupa'nın artan fosil yakıt fiyatları nedeniyle yaklaşık 3 milyar avro ek maliyet ödediğini belirterek, "Bu durum enerjiye olan dışa bağımlılığımızın bedelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA