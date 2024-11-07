Almanya'nın Yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies Oldu

ALMANYA'nın yeni Maliye Bakanı, Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, Şansölye'nin daha önce bu görevi yürüten Christian Lindner'i görevden almasından sonra Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.

Kukies, Scholz'un maliye bakanı olduğu dönemde maliye bakanlığında devlet sekreteri olarak göreve getirildiği 2018 yılından bu yana Scholz çalışıyor.