Almanya'nın Ekonomik Gücü İçin Yeni Doğalgaz Santralleri Çağrısı

Güncelleme:
CSU Genel Başkanı Markus Söder, Almanya'nın ekonomik gücünü korumak için enerji fiyatlarının düşürülmesi ve Güney Almanya'da yeni doğalgaz santralleri kurulması gerektiğini vurguladı. Söder, sanayi elektriği fiyatı uygulamasının hayata geçirilmesini talep etti.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Almanya'nın ekonomik gücünü koruyabilmek için enerji fiyatlarının acilen düşürülmesi ve Güney Almanya'da yeni doğalgaz santralleri kurulması çağrısında bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, federal hükümete hızlı adım atma çağrısında bulundu. Söder, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Yalnızca daha ucuz bir enerji arzıyla iş yerlerini ve sanayi tesislerini koruyabilir, refahı sürdürebiliriz" dedi. Alman sanayisinin uluslararası rekabette ayakta kalabilmesi için "sanayi elektriği fiyatı" uygulamasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi Bakanı Katherina Reiche'nin planladığı yeni doğalgaz santrallerinin özellikle Güney Almanya'da kurulması gerektiğini belirten Söder, "Almanya'nın ekonomik kalbi Bavyera ve Baden-Württemberg'de atıyor. Bunu görmezden gelen, ülke genelinde ekonomik risk alır" ifadelerini kullandı.

Söder, Güney Almanya'nın yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü bir bölge olduğunu ancak enerji ihtiyacının yüksekliğine dikkat çekti. Bu nedenle enerji arzının yeni doğalgaz santralleriyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Otomotiv sektörüne de değinen Söder, elektrikli araç üretimini desteklediklerini ancak 2035 sonrasında da teknolojiye açık bir yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "Otomotiv sektörü ekonomimizin can damarıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
