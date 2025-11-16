Haberler

Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı Söder'den AfD'ye Sert Eleştiriler

Güncelleme:
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Almanya İçin Alternatif Parti'ye (AfD) yönelik eleştirilerde bulunarak, partinin vatansever olmadığını ve Kremlin ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Söder, CDU ve CSU'nun AfD'ye karşı etkili bir güç olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, sağ Popülist Almanya İçin Alternatif Parti'ye (AfD) yönelik eleştirilerde bulundu. Partisinin gençlik teşkilatı Junge Union'un toplantısında konuşan Söder, AfD'yi "bükülenler, Kremlin'in soytarıları ve Kremlin'in uşakları" sözleriyle hedef aldı.

Markus Söder, AfD'li milletvekillerinin Rusya Büyükelçiliği'ne ziyaretçi grupları davet ettiğini hatırlatarak, "Bunlar vatansever değil, ülkemize ihanet ediyorlar" dedi.

Hiristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hiristiyan Birlik Partisi (CSU)'nun, Almanya'da AfD'ye karşı etkili politika yürütebilecek tek siyasi güç olduğunu vurgulayan Söder, "Radikalleri iktidardan uzak tutabilecek tek güç CDU ve CSU'dur, başka hiç kimse değil" ifadelerini kullandı.

AfD ile iş birliği düşünmediğini de yineleyen Söder, "Bizim özgürlük anlayışımız tamamen farklı. Devletin üst yönetimi adalet ve polisi tek başına yönlendiremez, azınlıklar baskı göremez" dedi. AfD'yi "bazıları şüpheli, bazıları dava altında olan tuhaf kişilerden oluşuyor" şeklinde niteleyen Söder, AFD partisine karşı uyarıda bulundu.

Sol Parti'yi de eleştiren Söder, partinin miras vergisini artırma yaklaşımına karşı çıkarak, "Sosyalistlerin her zaman mülkiyeti kamulaştırma fikri vardı. Miras vergisi artırılmak yerine azaltılmalı" dedi.

Söder ayrıca, şirketler için vergi indirimlerinin öne çekilmesi gerektiğini belirterek, "Seçimi kazandık, yönü biz belirliyoruz. Yüksek vergiler uzun vadede gelirleri düşürür ve sermayenin kaçmasına yol açar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
O anları paylaştı, 'Gereken yapıldı' dedi

Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

O anları paylaştı, 'Gereken yapıldı' dedi

Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama

Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi

