Bundesbank'tan Tasarruf Kararı: Çalışanlara Ücretsiz Banka Hizmetleri Kaldırılıyor

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) – Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), çalışanlarına ve emeklilerine yıllardır sunduğu ücretsiz banka hesabı ve menkul kıymet depolama hizmetlerini kaldırma kararı aldı. Karardan, yaklaşık 21 bin hesabın etkilenmesi bekleniyor.

Bundesbank, çalışanlarına ve bankadan emekli olanlara sunduğu ücretsiz vadesiz hesap ve menkul kıymet hesabı açma hizmetini sona erdirecek.

Karar, Bundesbank yönetiminin oluşturduğu uzlaşma kurulu tarafından tasarruf tedbiri kapsamında alındı. Personel temsilcileri karara tepki gösterirken banka ise mevcut hesap ve menkul kıymet depolama sistemlerinin artık bugünün teknik standartlarını karşılamadığını ve kapsamlı modernizasyona ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, 2024 yazında sistemin yenilenmesinin on milyonlarca avroya mal olabileceğini açıklamıştı. Yüksek modernizasyon maliyetleri nedeniyle banka, çalışanlara özel finans hizmetlerini tamamen sonlandırma yoluna gitti. Karar hemen uygulanmayacak. Hesap ve menkul kıymet depolarının kapatılmasına ilişkin fesihlerin, geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından en geç 2029 yılının ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bu süreçte Bundesbank'ın ticari bankalardan çalışanlarına yönelik özel teklifler alması ve bunları hesap sahiplerine sunması bekleniyor. Ayrıca çalışan ve emeklilere hesaplarını başka bankalara taşımaları konusunda destek verilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA