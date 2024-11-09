Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "trafik ışığı" federal koalisyon hükümetinin dağıldığı Almanya'da Yeşiller Partili Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, mart ayında yapılması planlanan erken seçimlerde Yeşiller'in başbakan adayı olduğunu açıkladı.

Habeck, kararını mutfakta masaya oturduğu sırada çekilen video mesajı ile kamuoyuna duyurdu. Habeck'in videoyu paylaştığı sosyal medya platformu X hesabındaki profil fotoğrafında da gömleğinin kollarını sıvayan bir fotoğrafın yer aldığı görüldü.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NU GETİRDİ

Habeck'in mutfak videosu, Türkiye'de de gündem oldu. 2023 yılında altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutfaktan çektiği seçim vaadi videoları ile çok konuşulmuştu.