Almanya'da Servet Dağılımı Tartışmaları Devam Ediyor

İlhan Baba

BERLİN – Almanya'da servet dağılımına ilişkin tartışmalar sürüyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Grup Başkanı Jens Spahn, "Servet dağılımı adil değil, ciddi bir sorun var. Düşük gelirli insanlara servet biriktirme konusunda daha kolaylık sağlanmalıdır" dedi.

CDU Grup Başkanı Jens Spahn, ZDF kanalında katıldığı Maybrit Illner programında yaptığı açıklamada, düşük faiz döneminde emlak ve hisse senedi gibi varlıkların değerinin hızla arttığını, ancak bu durumun düşük gelirli kesimlere yaramadığını söyledi. Spahn, "Kimin zaten varsa, daha da fazlasına sahip oluyor" diyerek mevcut durumu eleştirdi. Spahn, "Servet dağılımı adil değil, ciddi bir sorun var. Düşük gelirli insanlara servet biriktirme konusunda daha kolaylık sağlanmalıdır" dedi.

Spahn, Anayasa Mahkemesi'nin beklenen miras vergisi kararı sonrası hükümetin yeni bir düzenleme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi. Kararın, miras vergisinin yeniden şekillenmesine yol açabileceğini belirtti.

Spahn, Bavyera Eyaleti ise uzun süredir miras vergisinde reform talep ediyor. Artan emlak fiyatlarına rağmen 15 yıldır vergi muafiyetlerinin güncellenmediğini savunan Bavyera, daha düşük vergi oranları ve daha yüksek muafiyetler için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

