Haberler

Almanya'da Servet Dağılımı Tartışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CDU Grup Başkanı Jens Spahn, Almanya'daki servet dağılımının adil olmadığını belirterek, düşük gelirli kesimlerin servet biriktirmelerini kolaylaştırmak gerektiğini söyledi. Emak ve yatırım araçlarının değerinin arttığına dikkat çeken Spahn, miras vergisi reformunun önemine vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

BERLİN – Almanya'da servet dağılımına ilişkin tartışmalar sürüyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Grup Başkanı Jens Spahn, "Servet dağılımı adil değil, ciddi bir sorun var. Düşük gelirli insanlara servet biriktirme konusunda daha kolaylık sağlanmalıdır" dedi.

CDU Grup Başkanı Jens Spahn, ZDF kanalında katıldığı Maybrit Illner programında yaptığı açıklamada, düşük faiz döneminde emlak ve hisse senedi gibi varlıkların değerinin hızla arttığını, ancak bu durumun düşük gelirli kesimlere yaramadığını söyledi. Spahn, "Kimin zaten varsa, daha da fazlasına sahip oluyor" diyerek mevcut durumu eleştirdi. Spahn, "Servet dağılımı adil değil, ciddi bir sorun var. Düşük gelirli insanlara servet biriktirme konusunda daha kolaylık sağlanmalıdır" dedi.

Spahn, Anayasa Mahkemesi'nin beklenen miras vergisi kararı sonrası hükümetin yeni bir düzenleme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi. Kararın, miras vergisinin yeniden şekillenmesine yol açabileceğini belirtti.

Spahn, Bavyera Eyaleti ise uzun süredir miras vergisinde reform talep ediyor. Artan emlak fiyatlarına rağmen 15 yıldır vergi muafiyetlerinin güncellenmediğini savunan Bavyera, daha düşük vergi oranları ve daha yüksek muafiyetler için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

.

Kaynak: ANKA / Dünya
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.