Almanya Başbakanı Merz, Birlik Günü'nde Ortak Çaba Çağrısı Yaptı

Haber: İlhan Baba

(SAARBRÜCKEN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın Birlik Günü'nün 35. yıldönümünde, ülke genelinde ortak bir çaba çağrısında bulunarak halkı ve siyasi partileri, mevcut sorunlarla mücadele etmek için birlikte hareket etmeye davet etti.

Saarbrücken'de düzenlenen yıllık kutlamada konuşan Merz, "Çok şey değişmeli ki ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi iyi olsun, hatta daha da iyiye gidebilsin. Gelin, ülkemizde yeni bir birlik için ortak çaba gösterelim" dedi.

Şansölye, 35 yıl sonra hala Doğu ve Batı Almanya arasında bazı farkların bulunduğunu vurguladı. Özellikle Doğu Almanya'da yaşayanların deneyimlerinin yeterince değer görmediğini ve Doğu kökenli vatandaşların hala üst düzey pozisyonlarda daha az yer aldığını belirtti.

Merz, Almanya ve Avrupa'nın uluslararası baskı altında olduğunu belirterek "Otoriter rejimlerden oluşan yeni ittifaklar liberal demokrasiyi hedef alıyor. Dünya ekonomisi yeniden şekilleniyor, gümrük engelleri artıyor, bencillik yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca teknolojik değişimlerin ve kontrolsüz göçün ülkede sosyal ve toplumsal sorunları derinleştirdiğine dikkat çeken Merz, bu süreçte sadece siyasetin değil, tüm vatandaşların sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Merz, "Elbette devlet ve hükümet üzerlerine düşeni yapıyor. Ama bu görevin büyüklüğü herkes tarafından anlaşılmalı ve kabul edilmeli" dedi.