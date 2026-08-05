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ADAC'dan akaryakıt fiyatlarına inceleme çağrısı

ADAC'dan akaryakıt fiyatlarına inceleme çağrısı
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ADAC, petrol fiyatları düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle Federal Kartel Dairesi'ni incelemeye çağırdı; temmuzda motorin 27,9 sent, benzin ise belirgin şekilde arttı. Sürücülere uygulamayla fiyat karşılaştırması önerildi.

(MÜNCHEN)- Alman Otomobil Kulübü (ADAC), dünya genelinde petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarının yüksek seyretmesine tepki gösterdi. Kuruluş, fiyat artışlarının incelenmesi için Federal Kartel Dairesi'ne çağrıda bulunurken, sürücülere de akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak daha uygun istasyonları tercih etmelerini önerdi.

Almanya'da Alman Otomobil Kulübü (ADAC), dünya genelinde petrol fiyatları düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu belirterek Federal Kartel Dairesi'ni inceleme başlatmaya çağırdı.

ADAC'ın temmuz ayına ilişkin raporuna göre, motorin fiyatları ay boyunca dikkat çekici şekilde arttı. Litre fiyatı 5 Temmuz'da 1,946 avro iken, 31 Temmuz'da 2,225 avroya yükseldi. Böylece motorinin litre fiyatı bir ay içinde 27,9 sent arttı.

Benzin fiyatlarında da yükseliş görüldü. Super E10'un litre fiyatı 1 Temmuz'da 2,016 avro iken, 23 Temmuz'da 2,168 avroya çıktı. Temmuz ayı ortalaması ise 2,099 avro oldu. Bu rakam, Nisan 2026'da görülen rekor seviyenin sadece 1 sent altında kaldı.

Motorinin temmuz ayı ortalama litre fiyatı ise 2,097 avro olarak hesaplandı. Bu seviye, Nisan 2026'da kaydedilen rekor ortalamanın altında kaldı.

ADAC, temmuz ayı sonunda ham petrolün varil fiyatı 90 doların altına düşmesine rağmen akaryakıt fiyatlarının gerilememesinin normal piyasa koşullarıyla açıklanamayacağını savundu.

Bu nedenle kuruluş, Federal Kartel Dairesi'nden özellikle rafineri ve toptan satış fiyatlarını ayrıntılı şekilde incelemesini ve rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini araştırmasını istedi.

ADAC ayrıca sürücülere, "ADAC Drive" mobil uygulaması sayesinde Almanya genelindeki 14 binden fazla akaryakıt istasyonunun güncel fiyatlarını karşılaştırarak daha uygun fiyatlı istasyonları kolayca bulabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: ANKA
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