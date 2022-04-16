Aliyev'den Batılı ülkelere Bayraktar SİHA sitemi: Biz kullanınca ölüm silahı, Ukrayna kullanınca melek

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ topraklarını işgal etmesi sonrasında Azerbaycan karşı saldırı başlatmış ve neredeyse 2 ay gibi bir sürede topraklarını geri almıştı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaştaki en büyük rol ise Azerbaycan'ın kullandığı Bayraktar SİHA'ların olmuştu.

SİTEM ETTİ

52 gündür Rus işgali altında bulunan Ukrayna da Bayraktarlar ile düşmana karşı koymaya çalışıyor. SİHA'lar sık sık dünya gündeminde de övgü dolu sözlerle yer alıyor. Aliyev de bu noktada çifte standart uygulandığını belirterek Batılı ülkelere olan sitemini dile getirdi. Aliyev o dönem kullanılan Türk SİHA'ları için "ölüm silahı" diyenlerin, şimdi Ukrayna güzellemesi yaptığını aktardı.

"O ZAMAN 'ÖLÜM SİLAHI' DİYENLER ŞİMDİ 'MELEK' DİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Vaktiyle biz topraklarımızı almak istediğimizde, meşhur Bayraktar'ları kullandığımızda bunu 'ölüm silahı' olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar'a 'melek' diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur." ifadelerini kullandı.