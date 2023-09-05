Ağrı'da Orman Yangını: 100 Hektar Alan Küle Döndü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 100 hektar alan küle döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve saatler süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ağrı'da alevler geceyi aydınlattı

AĞRI - Ağrı'da ormanlık bir alanda çıkan yangında 100 hektar alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gittikçe büyüyen ve geceyi aydınlatan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Saatler süren uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yalanmazken 100 hektar alanın küle döndüğü öğrenildi.