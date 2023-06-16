Adidas ayakkabısını andıran 1,500 yıllık ayakkabılar zaman yolculuğu teorilerini alevlendirdi

1,500 yıllık bir kadın mumyasının, Adidas spor ayakkabısını andıran ayakkabılar giydiği şeklindeki bulgu, zaman yolculuğu teorilerini gündeme getirdi. Altay Dağları'ndaki bir mağarada bulunan ve mükemmel şekilde korunmuş mumyanın ayakkabıları, modern bir görünüme sahip olması nedeniyle büyük ilgi çekti. Araştırmalar, ayakkabıların mumyanın kendisine ait olduğunu ve bir Türk terzisi tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.

Bir kadına ait 1,500 yıllık mumyalanmış kalıntılar, Altay Dağları'ndaki bir mağarada bulundu. Kalıntılar, demir bir çaydan, kil vazo ve kase ile birlikte, deniz seviyesinden yaklaşık 2,800 metre yükseklikteki mağarada mükemmel bir şekilde korunmuştu. Ancak, asıl tartışmayı alevlendiren, giydiği ayakkabılar oldu. Ayakkabıları, birçok kişiye göre Adidas'ın kar botları serisine ait kırmızı ve siyah çizgili beyaz bir çift spor ayakkabıya benziyordu.

Reddit kullanıcıları arasında, "Adidas'ın bunu öğrendiğinde, telif hakkı ihlali için dava açabilirler" gibi yorumlar yapılırken, bazıları da "Zaman yolculuğu doğrulandı" şeklindeki ifadelerle teoriler öne sürdü.

Kendini moda "uzmanı" olarak tanımlayan bir kişi, ayakkabıları "oldukça tuhaf ama şık" olarak nitelendirdi ve soğuk bir iklimde giymeyi tercih edeceğini söyledi.

Sonraki araştırmalar, bedenin kendisi ayakkabıları yapan bir Türk terzisine ait olduğunu gösterdi. Ancak ne olursa olsun, gerçek ne olduğu konusunda kimse kesin bir sonuca ulaşamadı.

Kültür Mirası Merkezi Direktörü Galbadrakh Enkhbat, ayakkabıların ilginç bir etnografik araştırma nesnesi olduğunu ve çok modern bir stile sahip olduklarını belirtti.

Uzmanlar, kadının bir kafa travması sonucu öldüğünü belirledi. Ancak, kesin olan bir şey varsa, o da kadının stil sahibi bir şekilde öldüğüdür.