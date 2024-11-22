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Ada ülkesi Tuvalu su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle suya gömülme riskiyle karşı karşıya

Ada ülkesi Tuvalu su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle suya gömülme riskiyle karşı karşıya
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Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha da artıyor. Bu durumdan en çok etkilenen yerlerden biri de ada ülkelerinden olan Tuvalu. Bilim insanları, yakın bir gelecekte bu ada ülkesinin tamamen su altında kalacağını öngörüyor. Bu durum, hem yerel halkı endişelendiriyor.

Dünyanın dördüncü en küçük ülkesi olan ve 'gizli cennet' olarak anılan Tuvalu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfusu sadece 11 bin olan bu ülke iklim değişikliği nedeniyle yok olmanın eşiğinde. Ada ülkesi Tuvalu, varlığını dijital ortama yedekliyor.

İklim değişikliği nedeniyle sular altında kalmanın eşiğinde olan Pasifik'teki ada ülkesi Tuvalu, mirasını korumak için ülkedeki yapılardan doğal güzelliklerine kadar her şeyi dijital ortama taşıyor.

BBC'nin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda dokuz mercan adasından oluşan ve 11 binin üzerinde vatandaşı bulunan Tuvalu, artık yaşanamaz hale gelebileceği bir gelecekle karşı karşıya.

TEK KOMŞULARI VAR: SU

İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme, Tuvalu topraklarını tehdit ediyor. Ülke toprakları okyanusun altında kalma riskiyle karşı karşıya olan Tuvalu hükümeti, ülkenin güzelliklerini, kültürünü ve vatandaşlarının yasal haklarını gelecek nesiller için korumak amacıyla "Dijital Ulus" projesine yöneldi.

Hükümet, ülkenin dijital bir kopyasını inşa ederek, evlerinden doğal güzelliklerine kadar her şeyi yedekliyor.

HERŞEYİ DİJİTALE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tuvalu ayrıca, ülkenin sanal dünyadaki sınırlarını güvence altına almanın yanı sıra hükümetin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijital pasaportlar oluşturmaya çalışıyor. Bu pasaportlar vatandaşlarına, seçim ve referandumlara katılım, doğum, ölüm ve evliliklerin kaydedilmesi ve benzeri birçok resmi işlemleri dijital ortamda yapma imkanı tanıyor.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Taukiei Kitara, söz konusu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital Ulus" projesinin, milletin fiziksel olarak yok olacağı ön kabulünü temsil etmediğini belirterek, bu projenin Tuvalu'nun iklim değişikliğiyle mücadele yöntemlerinden sadece birisi olduğunu kaydetti.

"DİJİTAL ULUS"

Söz konusu adım ilk olarak "Dijital Ulus" projesi adıyla Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe tarafından 2022'de Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) duyurulmuştu.

"Dijital Ulus" projesi, adaların sanal bir kopyasını oluşturmanın yanı sıra ülkenin kültürel mirasını da yedeklemeyi içeriyor.

Kofe, 2023'te yaptığı açıklamada vatandaşlarına, "Tuvalu'nun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış" bir arşiv oluşturmak için en değerli eşyalarını ve duygusal öğelerden oluşan hikayeleri, festival danslarını, çocuklarının seslerini ve anılarını gönderme çağrısında bulunmuştu.

MUHALEFET "YOK OLMAYA" KARŞI

Öte yandan, eski başbakan ve muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, 2023'te yaptığı açıklamada, sanal dünyada dijital bir Tuvalu ulusu oluşturma konseptiyle ülkenin "yok olacağı imasının" yapıldığını savunarak, hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmişti.

Tuvalulu iklim aktivisti Grace Malie ise eylülde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu bizim haysiyetimiz, kültürümüz ve mirasımızdır. Bavullara doldurup yanımızda götürebileceğimiz bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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