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Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktı

Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktı
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2001 yılında İtalya'nın Floransa kentinde belediye tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık verme girişiminin, dönemin Fiorentina teknik direktörü Fatih Terim'in devreye girmesiyle engellendiği ortaya çıktı.

İtalya'nın Bologna kentinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verildi. Belediye tarafından alınan skandal karar doğrultusunda fahri vatandaşlık beratı, Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'a teslim edildi.

Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktı

FATİH TERİM'İN DEVREYE GİRMESİYLE ENGELLENDİ

Söz konusu gelişmenin ardından 2001 yılında yine İtalya'da, bu kez Floransa kentinde yaşananlar seneler sonra yeniden gündeme geldi. Belediyenin Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' unvanı verme girişimi, dönemin Fiorentina teknik direktörü Fatih Terim'in devreye girmesiyle engellendi.

Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktı

DÖNEMİN DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM'İN AÇIKLAMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Odatv'nin haberine göre, o günlerde kamuoyuna yansımayan bu müdahale, dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in açıklamalarıyla ortaya çıktı. Bir gazetecinin, Terim'in yabancı bir takımı çalıştırma kararını nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusunu yanıtlayan Cem, konuyla ilgili şunları söyledi: "O, Fatih Terim'in bileceği bir iştir. Herhalde gideceği ülkeyle Türkiye'nin ilişkilerini geliştirecektir. Fatih, aynı zamanda bizim temsilcimiz. Mesela Floransa Belediyesi saçma sapan bir karar alacaktı. Fatih buna müdahale etti ve engelledi."

Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktıEski Dışişleri Bakanı İsmail Cem

BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Floransa Belediyesi'nin 12 Aralık 2001 tarihinde Abdullah Öcalan'a fahri vatandaşlık unvanı verme planı, özellikle Türk kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Abdullah Öcalan'a 'fahri vatandaşlık' verme girişimini Fatih Terim'in engellediği ortaya çıktı

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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