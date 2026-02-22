Trump Gümrük Vergilerini Artırdı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bularak iptalinin ardından, küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarma kararı aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6'ya 3'lük çoğunlukla, Trump'ın tek taraflı olarak gümrük vergilerini belirleyip değiştirmesinin ABD Anayasası'na aykırı olduğuna karar vermişti. Mahkemenin kararı, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında koyduğu vergileri iptal etti.

Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararından sonra düzenlediği basın toplantısında, çoğunlukta bulunan yargıçlara "aptallar ve köpekler" diyerek, onları "ailelerine rezil olmakla" suçladı. Vergi artışının geçerli olduğunu duyuran Trump, bu kararın, 20 Şubat Cuma günü Yüksek Mahkeme tarafından verilen "saçma ve anti-Amerikan" karara dayandığını belirtti.

Yeni vergiler ve yasal süreç

Trump, "yeni verginin yüzde 15 oranında bir artışla, 1974 Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesine dayandırıldığını ve bu oranın, yasalar çerçevesinde izin verilen en yüksek oran olduğunu" belirtti.

Ancak, söz konusu vergilerin, Kongre tarafından onaylanmadığı takdirde 150 günle sınırlı olacağı belirtildi.

Beyaz Saray, getirilen gümrük vergilerinin bazı ürünler için istisnalar içerdiğini, bunlar arasında kritik mineraller, metaller ve enerji ürünlerinin bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme kararının ardından, ABD'de ithalatçılar tarafından binden fazla dava açıldığı ve daha fazlasının gelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Ticaret anlaşmaları ve küresel etkiler

Trump, yeni gümrük vergisinin, ABD'nin ticaret anlaşmalarını etkilemeye devam edeceğini söyledi. ABD-Tayvan ve ABD-İngiltere ticaret anlaşmalarına göre, Tayvan'a uygulanan gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 15'e indirilecek, İngiltere ile yapılan anlaşmada ise yüzde 10'luk bir oran uygulanacak.

Yüksek Mahkeme kararının küresel yansımaları

Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamaları, dünya çapında farklı tepkilere yol açtı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mart ayında Trump ile görüşmeden önce Avrupa'nın ortak bir tutum belirleyeceğini söyledi.

Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hiu, Trump'ın gümrük vergisi artışının "felaket" olduğunu ifade etti.

Trump'ın ekonomiyi yönetme oranı düşüşte

ABD'de Kasım 2026'da gerçekleştirilecek ara seçimler yaklaşırken, ABD Başkanı Trump'ın ekonomiyi yönetme konusundaki onay oranı, görevde olduğu bir yıl içinde sürekli olarak düştü. Anketlere göre, katılımcıların yüzde 34'ü Trump'ın ekonomiyi yönetme şekline onay verirken, yüzde 57'si onay vermedi.

Demokratlar, Trump'ın gümrük vergilerini yaşam maliyetlerinin artmasını körüklemekle suçladı ve Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesindeki Demokratlar, Trump'ı "Amerikan halkını soymakla" suçladılar.

Kaynak: ANKA